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"Так все вопросы решаются": российский оккупант рассказал об убийстве командира (перехват)

Среда 03 апреля 2024 19:49
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"Так все вопросы решаются": российский оккупант рассказал об убийстве командира (перехват) Фото: российские оккупанты убили командира, который им не нравился (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российский захватчик рассказал об убийстве своего командира, который не нравился личному составу, а также пожаловался на низкий уровень подготовки солдат по оккупационному контингенту в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

В военной разведке обнародовали аудиоперехват разговора российского оккупанта со своей матерью. В телефонной беседе он отчитался о ликвидации офицера, жаловался на похожую с местами лишения свободы ситуацию в подразделении, и ругал росармию из-за плохих навыков.

Примечательно, что россиянка в разговоре с сыном одобрительно отреагировала на убийство командира, и выразила уверенность, что "все к лучшему".

"- У нас здесь новости есть кое-какие, изменения...

- Отпуска?

- Нет, об отпуске тишина, здесь другие изменения...

- А, этого, командира свергли?

- Да, завалили...

– Слава богу, ну что ж это, ни помыться вас не водит…

- Наладится все, командир баламутил, все как на зоне...

- Конечно.

- Пошли, короче, и завалили его на**й, Другого поставили, тот нормальный адекватный человек. Вот так тут все вопросы решаются.

- Да, видишь, все к лучшему...

- Что, хо**ы на Россию начали?... а мы команду сидим ждем, в ямах, дали бы команду..".

Далее гражданка РФ начинает рассказывать о каких-то "азербайджанцах", якобы причастных к теракту в ТЦ в Подмосковье.

В свою очередь оккупант стал жаловаться на уровень подготовки российских солдат. В частности, по его словам, у них "косо**лые и косолапые военные эти - армия России". В разговоре с матерью он также часто использовал нецензурные брани.

Предупреждаем запись беседы: 18+

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали, как российские военные из числа бывших заключенных в захваченном Мариуполе убили своего командира.

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