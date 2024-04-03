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"Так усі питання вирішуються": російській окупант розповів про вбивство командира (перехоплення)

Середа 03 квітня 2024 19:49
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"Так усі питання вирішуються": російській окупант розповів про вбивство командира (перехоплення) Фото: російські окупанти вбили командира, який їм не подобався (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російський загарбник розповів про вбивство свого командира, який не подобався особовому складу, а також поскаржився на низький рівень підготовки солдатів з окупаційного контингенту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

У військовій розвідці оприлюднили аудіоперехоплення розмови російського окупанта зі своєю матір'ю. У телефонній бесіді він відзвітував про ліквідацію офіцера, бідкався на схожу з місцями позбавлення волі ситуацію в підрозділі, та лаяв росармію через погані навички.

Примітно, що росіянка у розмові з сином схвально відреагувала на вбивство командира, та висловила впевненість, що "усе на краще".

"- У нас тут новини є деякі, зміни...

- Відпуска?

- Ні, про відпустку тиша, тут інші зміни...

- А, цього, командира повалили?

- Так, завалили...

- Слава богу, ну що ж це, помитися вас не водить...

- Налагодиться усе, командир баламутив, усе як на зоні...

- Звичайно.

- Пішли, короче, і завалили його на**й, Іншого поставили, той нормальна адекватна людина. Ось так тут усі питання вирішуються.

- Так, бачиш, усе на найкраще...

- Що, хо**и на Росію почали?... а ми команду сидимо чекаємо, у ямах, дали б команду..".

Далі громадянка РФ починає розповідали про якихось "азербайджанців", які нібито причетні до теракту в ТЦ у Підмосков'ї.

Своєю чергою окупант став жалітися на рівень підготовки російських солдатів. Зокрема, за його словами, у них "косо**лі та косолапі військові ці - армія Росії". У розмові з матір'ю він також часто використовував нецензурні лайки.

Попереджаємо, запис бесіди: 18+

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, як російські військові з числа колишніх ув'язнених в захопленому Маріуполі вбили свого командира.

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