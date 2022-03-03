"Так треба". Флагман ВМС "Сайгадачний" підтопили в Миколаєві в перший день війни

"Флагман ВМСУ "Гетьман Сагайдачний" підтопили в порту Миколаєва. Так потрібно. Після війни швидко його піднімемо і відновимо", - сказано в повідомленні.

Стали відомі й деталі: українські моряки підтопили судно ще 24 лютого, в перший день війни. Ймовірно, щоб у разі чого не дістався окупантам. Він стояв на ремонті в Миколаєві та був не боєздатний.

Фото: у Миколаєві підтопили флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний"

Флагман "Гетьман Сагайдачний" - багатоцільовий корабель Військово-Морських сил України, флагман ВМС України. Був побудований в 1990 році, в 1992 році – спущений на воду. З 2 квітня 1993 – включений до бойового складу ВМС України. Названий на честь Петра Сагайдачного.

У 2014 році перебував у Криму, і капітан корабля Роман П'ятницький відмовився виконувати накази російських окупантів. Весь особовий склад залишився вірним присязі та народу України.

Далі "Гетьман Сагайдачний" базувався в Одесі, а з липня 2021 року – знаходився в Миколаєві, на суднобудівно-судноремонтному заводі "Нібулон".

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