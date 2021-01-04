У Таїланді виявили "британський" коронавірус

Новий штам коронавірусу, який вперше був виявлений у Великобританії, зафіксували в Таїланді. Заражені знаходяться на ізоляції.

Про це повідомляє газета "Кхаосод".

В Бангкоку всі чотири заражені з однієї сім'ї. Нещодавно вони прибули з Великобританії, а зараз перебувають на карантині в приватній лікарні.



Нагадаємо, у Франції зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2. Цей штам вперше знайшли в Південній Африці в середині грудня.

Крім цього, в Бразилії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу. Дослідження показали зараження британським зразком вірусу.

Зазначимо, через новий штам коронавірусу Європу охопила хвиля паніки. Країни закривають сполучення з Великобританією, де налічується більше тисячі випадків зараження новим COVID-19. Що відомо про мутацію коронавірусу і наскільки вона небезпечна - в матеріалі РБК-Україна.