В Таиланде обнаружили "британский" коронавирус

Новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Таиланде. Зараженные находятся н изоляции.

Об этом сообщает газета "Кхаосод".

В Бангкоке все четыре заразившихся из одной семьи. Недавно они прибыли из Великобритании, а сейчас находятся на карантине в частной больнице.



Напомним, во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

Кроме этого, в Бразилии зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.

Отметим, из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают сообщение с Великобританией, где насчитывается более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.