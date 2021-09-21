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У Таїланді почали застосовувати альтернативний метод вакцинації від COVID-19

Автор: Валерія Поліщук

Медичні працівники в Таїланді отримали дозвіл почати робити щеплення від COVID - 19 під шкіру, а не вводити їх в м'яз. Таким чином, влада має намір скоротити запаси вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що новий метод, який лікарі почали вивчати в серпні, може бути використаний на розсуд медичних працівників, якщо він підкріплений доказами.

Директор лікарні Вачіра на Пхукеті Чалермпонг Суконтхапхон заявив, що випробування показали, що підшкірний метод введення вакцини викликає таку ж імунну відповідь, як і звичайний метод.

"Одна доза вакцини може бути використана для п'яти внутрішньошкірних ін'єкцій", - заявив директор лікарні.

Таїланд звернувся до нетрадиційних підходів через проблеми з поставками, попри місцеве виробництво вакцини AstraZeneca. На даний момент тільки 21% з приблизно 72 млн осіб, що проживають в країні, пройшли повну вакцинацію.

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ТаїландВакцинація