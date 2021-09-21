В Таиланде начали применять альтернативный метод вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что новый метод, который врачи начали изучать в августе, может быть использован по усмотрению медицинских работников, если он подкреплен доказательствами.

Директор больницы Вачира на Пхукете Чалермпонг Суконтхапхон заявил, что испытания показали, что подкожный метод введения вакцины вызывает такой же иммунный ответ, как и обычный метод.

"Одна доза вакцины может быть использована для пяти внутрикожных инъекций", - заявил директор больницы.

Таиланд обратился к нетрадиционным подходам из-за проблем с поставками, несмотря на местное производство вакцины AstraZeneca. На данный момент только 21% из примерно 72 млн человек, проживающих в стране, прошли полную вакцинацию.