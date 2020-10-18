У Таїланді четвертий день поспіль тривають протести

Сьогодні, 18 жовтня, у Бангкоку (Таїланд) тисячі демонстрантів вийшли на велику столичну магістраль з плакатами на підтримку заарештованих активістів. До цього вони декілька днів поспіль брали участь в протестах проти уряду та монархії в країні.

Про це повідомляє France24.

Як повідомляється, з 16:00 за місцевим часом тисячі людей вийшли на основну транспортну магістраль Бангкоку, скандуючи "Звільніть наших друзів". В руках вони тримають плакати, на яких зображені заарештовані активісти.

Десятки протестувальників заарештовані після того, як у середу демонстранти з продемократичними гаслами оточили королівський кортеж королеви Сутіді. Уряд відреагував на протести запровадженням надзвичайних заходів.

Зокрема, було заборонено збиратися більш ніж чотирьом особам, після чого силовики проводили арешти лідерів протесту, учасники якого закликають і до відставки прем'єр-міністра країни Праюта Чан-Оча.

Нагадаємо, напередодні на вулиці Бангкока вийшло більш як 23 тисячі осіб, попри введену урядом країни заборону на зібрання.

Також РБК-Україна повідомляло, що акції протесту регулярно проходять в Бангкоку, а надзвичайний стан з моменту початку пандемії коронавірусу у Таїланді продовжували аж до кінця вересня.