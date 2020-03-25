Таїланд закриває кордони для іноземців у зв'язку з коронавірусом

Уряд Таїланду в рамках надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу закриває на в'їзд і виїзд кордону для іноземців. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що з 26 березня будуть закриті всі пункти пропуску на кордоні для іноземців. Винятком стануть лише громадяни Таїланду, дипломати та їхні родини, а також іноземці з дозволами на роботу або іншими офіційними документами, що дозволяють їм працювати в країні. При цьому аеропорти будуть відкриті лише для рейсів з-за кордону.

"Ми не закриваємо країну, ми як і раніше дозволяємо тайського народу повертатися, але для іноземців країна закрита", - заявив заступник прем'єр-міністра Виссану Креа-Нгамі.

На даний момент уряд не планує запроваджувати комендантську годину і заборону на внутрішні поїздки, однак у випадку погіршення ситуації такі обмеження можливі.

Всього в країні зафіксовано 934 випадку коронавірусу.

апомним, 24 березня уряд Таїланду ухвалив рішення про введення в країні надзвичайного стану. Режим НС почне діяти з 26 березня по 30 квітня.

Відзначимо, 25 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження карантину на 30 днів - до 24 квітня. При цьому передбачено, що карантин можуть як продовжити, так і припинити раніше терміну.