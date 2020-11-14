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Таїланд встановив жорсткі вимоги до туристів

Автор: Олександр Білоус

Країна відкрилася для туристів, але запровадила суворі правила

Таїланд дозволив в'їзд в країну туристам, у яких на банківському рахунку знаходиться не менше 500 тисяч батів (16,4 тисяч доларів). Також туристам необхідна страховка на 100 тисяч доларів.

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Про це повідомляє профільне видання Travel Off Path.

За інформацією видання, при в'їзді в Таїланд всім іноземцям необхідно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, після чого здати аналіз повторно в аеропорту і пройти двотижневий карантин.

Також туристам необхідна віза вартістю 35-45 доларів. Крім того, потрібна страховка на суму не менше 100 тисяч доларів на весь термін перебування в Таїланді, яка повинна покривати витрати на лікування коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, влада Таїланду застосувала одні з найсуворіших обмежень під час пандемії.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни до плані українців на літні відпустки. За даними опитування, в інше місто України поїхали 6% українців, на море за кордон - 1%, просто за кордон - також 1%.

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