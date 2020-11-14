Таїланд встановив жорсткі вимоги до туристів

Таїланд дозволив в'їзд в країну туристам, у яких на банківському рахунку знаходиться не менше 500 тисяч батів (16,4 тисяч доларів). Також туристам необхідна страховка на 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє профільне видання Travel Off Path.

За інформацією видання, при в'їзді в Таїланд всім іноземцям необхідно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, після чого здати аналіз повторно в аеропорту і пройти двотижневий карантин.

Також туристам необхідна віза вартістю 35-45 доларів. Крім того, потрібна страховка на суму не менше 100 тисяч доларів на весь термін перебування в Таїланді, яка повинна покривати витрати на лікування коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, влада Таїланду застосувала одні з найсуворіших обмежень під час пандемії.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни до плані українців на літні відпустки. За даними опитування, в інше місто України поїхали 6% українців, на море за кордон - 1%, просто за кордон - також 1%.