Таїланд зніме ряд карантинних обмежень з 1 вересня: що дозволять

Так, з осені почнуть працювати торгові центри, перукарні, масажні салони та спортивні майданчики у 29 провінціях, включаючи Бангкок.

Крім цього, карантинні обмеження знімуть для магазинів роздрібної торгівлі, а в ресторанах дозволять приймати до 25 осіб.

Однак робота всіх цих закладів буде можлива за умови надання клієнтами або покупцями доказу вакцинації або негативного COVID-тесту.

Крім цього працівники установ, де введуть послаблення, мають бути щеплені від COVID-19, а також вони повинні проходити регулярне тестування на коронавірус.

Варто зазначити, що в Таїланді лише за останній тиждень зафіксували 18 702 заражень коронавірусом, а також 273 летальні випадки.