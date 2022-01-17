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Індонезія перенесе столицю з Джакарти: як вона називатиметься

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Джакарта, Понеділок 17 січня 2022 17:34
Індонезія перенесе столицю з Джакарти: як вона називатиметься Фото: президент Індонезії Джоко Відодо визначився з назвою нової столиці (presidenri.go.id)
Автор: Сергей Новиков

Нова столиця Індонезії на східному Калімантані буде називатися Нусантара. Влада планує перенести столицю з Джакарти до 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.

За словами міністра планування національного розвитку Сухарсо Моноарфа, назва майбутньої столиці Нусантара, яка означає "архіпелаг", вже затверджена президентом Джоко Відодо.

"Це знакове слово на міжнародному рівні, воно просте і описує наш архіпелаг, Республіку Індонезія. Я вважаю, що ми всі згодні з назвою Нусантара", - заявив міністр.

Він також зазначив, що влада консультувалася з лінгвістами та істориками, на вибір пропонувалося близько 80 варіантів. На сьогодні не вирішено, чи буде нова столиця цілим регіоном або містом.

Відзначимо, в 2019 році Відодо оголосив, що столицю перенесуть з Джакарти (острів Ява) в провінцію Східний Калімантан. Передбачається, що це допоможе розвантажити мегаполіс і почати активний розвиток Калімантану і східної частини Індонезії.

На перенесення столиці було виділено близько 32 млрд доларів, він мав початися в 2020 році, але пандемія COVID-19 змусила владу призупинити проект.

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