Індонезія перенесе столицю з Джакарти: як вона називатиметься

Нова столиця Індонезії на східному Калімантані буде називатися Нусантара. Влада планує перенести столицю з Джакарти до 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA .

За словами міністра планування національного розвитку Сухарсо Моноарфа, назва майбутньої столиці Нусантара, яка означає "архіпелаг", вже затверджена президентом Джоко Відодо.

"Це знакове слово на міжнародному рівні, воно просте і описує наш архіпелаг, Республіку Індонезія. Я вважаю, що ми всі згодні з назвою Нусантара", - заявив міністр.

Він також зазначив, що влада консультувалася з лінгвістами та істориками, на вибір пропонувалося близько 80 варіантів. На сьогодні не вирішено, чи буде нова столиця цілим регіоном або містом.