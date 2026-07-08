В Таганрогском заливе под удар дронов попали два танкера РФ

В ночь на 8 июля в Таганрогском заливе неизвестные беспилотники атаковали два танкера. Российские власти сообщают, что пострадали два человека, а разлива нефтепродуктов удалось избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
По утверждению исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью регион подвергся масштабной атаке беспилотников.
Он сообщил, что в Таганрогском заливе были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону.
По словам российского чиновника, оба судна были без груза, поэтому разлива нефтепродуктов не произошло. На одном из танкеров экипаж пришлось эвакуировать. Информацию о характере повреждений и последствиях российские власти пообещали уточнить позднее.
Слюсарь утверждает, что в результате атаки пострадали два человека. Одному медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу. После осмотра оба, по его словам, отказались от госпитализации.
Российский чиновник также заявил, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили около 70 беспилотников.
По его словам, атака затронула 11 районов Ростовской области, а также города Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акваторию Таганрогского залива.
При этом подтвердить заявления российских властей о количестве сбитых дронов и обстоятельствах атаки в настоящее время невозможно.
Напоминаем, что ранее утром 8 июля OSINT-сообщества сообщили, что под удар в Нижнекамске в РФ попал нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО.