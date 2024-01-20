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Тафгай "Минни" нокаутировал оппонента, вингер спас реноме "Флориды": драки вечера НХЛ

Санрайз, Суббота 20 января 2024 11:55
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Тафгай "Минни" нокаутировал оппонента, вингер спас реноме "Флориды": драки вечера НХЛ Фото: Маркус Фолиньо и Джона Гаджович сильнее не обнаружили (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Сразу две стычки вспыхнули в противостоянии "Флориды Пантерз" и "Миннесоты Уайлд" в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Хоккеисты обеих команд решили играть жестко с первых минут. Так что долго ждать боя на кулаках не пришлось. Первыми помахать руками решили нападающий "Уайлд" Брэндон Дюхейм и вингер "Пантерз" Уильям Локвуд.

Соперники сцепились после падения первого в игровом эпизоде за воротами. Сначала драчуны обменялись не очень точными ударами, но постепенно Дюхейм захватил инициативу. Локвуд пропустил 6 ударов в голову и упал на лед. Покинуть площадку он смог с помощью врачей.

Через несколько минут в центральной зоне что-то не поделили нападающий "Флориды" Джона Гаджович и вингер "Миннесоты" Маркус Фолиньо. Последний решил расплатиться за предыдущий момент, когда получил двухминутный штраф и сбросил краги сразу после возвращения со скамьи штрафчиков.

Хозяин льда оказался готов к такому развитию событий. Он спарринговал с известным хулиганом Фолиньо фактически на равных. Да, несколько выпадов оппонента пропустил, но и сам не оплошал. В конце концов, драку остановили рефери и выписали обоим по 5 минут штрафа.

К слову, обозреватели НХЛ сделали состав "Миннесоты" звездой игрового дня регулярки.

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