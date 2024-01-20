Целая команда с убойной реализацией большинства возглавила топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали весь состав "Миннесоты Уайлд" лучшими в игровой день регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

"Уайлд" устроили голевую перестрелку с "Флоридой" на выезде (6:4). Пять из шести командных шайб "Миннесота" забросила при численном преимуществе на площадке.

Открыли счет гости в дебюте встречи, когда Капризов перед воротами замкнул прострел Болди. "Пантерз" сравняли на старте второго периода усилиями Экблада. Но "Уайлд" оформили три гола подряд – Хартман забросил с дистанции с рикошетом, Фабер метко пробил от синей линии, а Цуккарелло "прошил" стену защитников.

Луостаринен под занавес 20-минутки немного подправил положение "Флориды". Впрочем, в начале финального периода Капризов реализовал пятое большинство "Миннесоты". "Флорида" с шайбами Лунделла и Форслинга попыталась вернуться, но Хартман под занавес поединка забросил в пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали голкипер "Нью-Джерси" Витек Ванечек и вингер "Миннесоты" Кирилл Капризов. Вратарь парировал 29 из 30-ти бросков в противостоянии с "Коламбусом" (4:1). Зато россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу.

Все результаты вечера в НХЛ: