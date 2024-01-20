Целая команда с убойной реализацией большинства возглавила топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали весь состав "Миннесоты Уайлд" лучшими в игровой день регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
"Уайлд" устроили голевую перестрелку с "Флоридой" на выезде (6:4). Пять из шести командных шайб "Миннесота" забросила при численном преимуществе на площадке.
Открыли счет гости в дебюте встречи, когда Капризов перед воротами замкнул прострел Болди. "Пантерз" сравняли на старте второго периода усилиями Экблада. Но "Уайлд" оформили три гола подряд – Хартман забросил с дистанции с рикошетом, Фабер метко пробил от синей линии, а Цуккарелло "прошил" стену защитников.
Луостаринен под занавес 20-минутки немного подправил положение "Флориды". Впрочем, в начале финального периода Капризов реализовал пятое большинство "Миннесоты". "Флорида" с шайбами Лунделла и Форслинга попыталась вернуться, но Хартман под занавес поединка забросил в пустые ворота.
В тройку звезд вечера также попали голкипер "Нью-Джерси" Витек Ванечек и вингер "Миннесоты" Кирилл Капризов. Вратарь парировал 29 из 30-ти бросков в противостоянии с "Коламбусом" (4:1). Зато россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу.
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Каролина" – "Детройт" – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
- "Коламбус" – "Нью-Джерси" – 1:4 (1:0, 0:4, 0:0)
- "Флорида" – "Миннесота" – 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)
- "Чикаго" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)
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