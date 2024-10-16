В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк

По его словам, в тайных дополнениях, которые не раскрыли обществу, говорится о разрушении логистики врага, уничтожении важных объектов, в том числе и мест накопления войск.

"Мы коснулись плана победы. Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружие", - сказал Подоляк.