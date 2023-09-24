В Мали разбился Ил-76, который может быть связан с ЧВК "Вагнера"

В аэропорту Гао Мали во время захода на посадку разбился военно-транспортный самолет Ил-76, который может быть связан с ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Malijet и RTVI .

Так, местное издание Malijet опубликовало фото крушения. По их словам, борт, зарегистрированный по номеру TZ98, разбился при посадке около 10 утра по местному времени. Журналисты утверждают, что возможной причиной аварии является неисправность бака.

Журналист Серж Даниэль написал в соцсети X, что борт перевозил людей и оборудование, а на месте происшествия слышны взрывы.

#Mali - Nord-Crash (suite)

L'illouchine 76 внутренний TZ98 et affrété qui a crashé ce 23/9/ à l'aterrissage sur l'aeroport de Gao transportait dotation et hommes. Différentes explosions aurient été entendues al niveau du réservoir de l'avion. Encuete en cours . pic.twitter.com/HX1uMg96gl— Serge Daniel (@sergedanielinfo) September 23, 2023

Российский военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что "есть предположение", что борт каким-то образом относился к ЧВК "Вагнера", однако затем заявил, что информация якобы не подтвердилась.

Другой российский Telegram-канал Grey Zone заявил, что на борту не было "вагнеровцев", а судно якобы использовалось местными силами для перевозки "грузов разного назначения".

"Вагнер" в Африке

Частная военная компания "Вагнера" много лет активно вела свою деятельность в Африке, часто в нестабильных регионах, часто отстаивая как свои интересы, так и интересы заказчиков. Так, в Мали расположен один из самых больших контингентов наемников в регионе.

А в январе этого года появилась информация о том, что за последний год группа "Вагнера" значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской республике, где прибыль от добычи полезных ископаемых может вырасти почти до 1 млрд долларов. Эти деньги, вероятно, будут использованы группой для приобретения нового оружия.

Не остались они в стороне и перевороте в Нигере. Сбросившая президента военная хунта обратилась к наемникам за помощью, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Вагнер" будет пытаться использовать нестабильность в стране в своих интересах.

Тем не менее, после вероятной гибели предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, Минобороны РФ поставило некоторым наемникам ультиматум. Да, они заявили контингенту в Сирии, чтобы те либо покинули страну, либо присоединились к регулярной армии РФ. Аналитики ISW отмечают, что Иран может воспользоваться этим и занять позиции наемников.

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