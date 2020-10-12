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У Таджикистані вибори президента визнали такими, що відбулися

Душанбе, Понеділок 12 жовтня 2020 00:25
У Таджикистані вибори президента визнали такими, що відбулися
Фото: вибори в Таджикистані (avesta.tj)
Автор: Инна Собора

Вибори президента Таджикистану визнані такими, що відбулися. На виборах президента проголосували близько 71% виборців.

Про це повідомляє інформаційне агентство Avesta.

Таким чином, на виборах президента Таджикистану проголосувало більше половини виборців, відповідно до статті 34 Конституційного закону "Про вибори президента республіки Таджикистан" вибори президента в країні визнані такими, що відбулися.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня в Таджикистані проходять вибори президента Таджикистану.

На пост президента Таджикистану претендують п'ять кандидатів: Рустам Латифзода (Аграрна партія), Абдухалим Гаффорзода (Соціалістична партія), чинний президент Емомалі Рахмон (Федерація незалежних профспілок, Союзу молоді і Народна Демократична партія Таджикистану), Рустам Рахматзода (Партія економічних реформ) і Миродж Абдуллоев (Комуністична партія)

Раніше повідомлялося, що станом на 10:00 (за київським часом) на виборах президента проголосувало понад 46% виборців.

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