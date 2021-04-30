Таджикистан і Киргизстан створять робочу групу з деескалації конфлікту на кордоні

Представник Таджикистану і Киргизстану 29 квітня провели робочу зустріч з врегулювання конфлікту на кордоні між країнами. Під час зустрічі сторони домовилися створити робочу групу з деескалації ситуації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерстві закордонних справ Таджикистану .

"У зв'язку з цим, прийнято рішення створити робочу групу з-поміж співробітників відповідних органів сторін з контролю над ходом реалізації досягнутих домовленостей і вжиття невідкладних заходів для деескалації ситуації на лінії державного кордону", - повідомили в МЗС Таджикистану.

Таджикистан і Киргизстан домовилися припинити бойові дії на прикордонних ділянках, відвести війська і військову техніку, а також продовжити переговорний процес щодо стабілізації обстановки на кордоні.

Нагадавши, конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

В результаті перестрілки загинули щонайменше три людини, ще понад 50 постраждали.