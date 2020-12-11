ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна не змогла обійти Шотландію перед зимовою паузою

Ньйон, П'ятниця 11 грудня 2020 09:11
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна не змогла обійти Шотландію перед зимовою паузою
Фото: "Заря" не набрала очок (twitter.com/SCBragaOficial)
Автор: Вера Олейник

А були так близько

Відбулися завершальні матчі групових етапів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Україна завершила осінню частину еврокубків на 12 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка впливає на розподіл путівок в сезоні 2022/23.

Перемога київського "Динамо" над угорський "Ференцварош" в Лізі чемпіонів дозволила нашій асоціації ненадовго повернутися на 11 позицію. Донецький "Шахтар", вистоявши проти "Інтера", допоміг втримати перевагу. Обидва українські клуби посіли треті місця у своїх групах, через що кваліфікувалися в другій за рангом єврокубковий турнір.

Однак луганська "Зоря" в останній грі групи Ліги Європи не змогла привезти очки для рейтингу, поступившись "Бразі" (0:2). В той час як "Селтік", який провалював сезон, та "Рейнджерс" в останньому турі виграли свої матчі і допомогли Шотландії обігнати Україну в боротьбі за 11 сходинку на 0,425 бала. Разом з тим євровесну собі забезпечив лише один шотландський клуб, а в України - два. Що дає надію на скорочення цього відставання.

Найближчий переслідувач - Туреччина - на тижні зазнала двох поразок і завершила євросезон. Таким чином, Україна нижче дванадцятого місця точно не фінішує.

Нам важливо опинитися за підсумками сезону не нижче 11 місця, яке з великою долею ймовірності дозволить чемпіону країни напряму потрапити до групового раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, минулого циклу Україна фінішувала на дев'ятій позиції, яка формує представництво через один сезон - на 2021-2022 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт ДинамоУЕФАШахтарЛіга ЄвропиЗаряЛіга чемпіонів

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся