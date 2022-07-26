"Спалюють села, які не підкоряються": Гайдай про жорстоку тактику Росії на Донбасі

За словами Гайдая, вчора росіяни вдарили чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли, а також двічі застосовували міномети там, де їм вдалося дещо просунутися.

"Вся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Або те, що вони зробили з Врубівкою, коли потрібно було швидше прорватися в Лисичанськ. Або з Новотошківським, де залишилося всього 10 осіб з числа місцевого населення, ще в квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, вони калічать життя навіть тим, хто їх чекав всі ці роки", - підкреслив він.

Гайдай додав, що за минулу добу українські війська відбили три-чотири штурми з боку росіян, на п'ятому напрямку бої тривають досі.

"Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на кордон нашого регіону, щоб його перетнути, жертвує всіма резервами і спалює села в Луганській і Донетській областях. Окупантам не потрібні люди-потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою", - зазначив глава Луганської ОВА.