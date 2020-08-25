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Ситника звинувачують у недостовірній інформації про економічний ефект від роботи НАБУ

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 13:38
Ситника звинувачують у недостовірній інформації про економічний ефект від роботи НАБУ
Фото: Артем Ситник під час брифінгу (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Насправді бюджет від діяльності НАБУ отримав істотно меншу від заявленої Ситником суму

Заява директора НАБУ Артема Ситника про те, що економічний ефект від роботи його відомства в I півріччі 2020 склав понад 1,5 млрд грн, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє "Ділова столиця", посилаючись на офіційний коментар НАБУ у відповідь на запит видання.

Так, у відповіді про надходження зазначеної суми до державного бюджету України у помісячному розрізі та за статтями надходжень (від реалізації майна, коштів, конфіскованих за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень тощо) НАБУ повідомило, що насправді бюджету від їх діяльності отримав істотно меншу від заявленої Ситником суму.

"За I півріччя 2020 відшкодованих збитків понад 689 млн грн, з яких 1,95 млн грн відшкодовано добровільно особами в ході досудового розслідування, понад 82 млн грн сплачено коштів підприємством і на понад 605 млн грн погашена третіми особами заборгованість, яка виникла при вчиненні кримінального злочину", - йдеться у відповіді НАБУ.

Ситника звинувачують у недостовірній інформації про економічний ефект від роботи НАБУ

Таким чином, заява директора НАБУ про 1,5 млрд грн економічного ефекту від діяльності відомства не відповідає дійсності.

Також у відповіді на журналістський запит НАБУ так і не дало відповіді на питання - за якими саме статтями в помісячному розрізі Антикорупційне бюро перераховувало кошти до державного бюджету.

Нагадаємо, зараз в НАБУ працює 653 працівники, з них 245 детективів, а щорічний бюджет на утримання НАБУ становить 1,038 млрд грн.

Раніше в ході брифінгу директор НАБУ Артем Ситник заявив, що економічний ефект від роботи НАБУ в I півріччі 2020 склав понад 1,5 млрд грн.

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