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Ситника призначили заступником голови НАЗК

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Київ, Четвер 12 травня 2022 13:37
Ситника призначили заступником голови НАЗК Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишнього голову Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника призначили заступником керівника Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). На цій посаді він буде відповідатиме за кілька напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"12 травня голова НАЗК Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на посаді заступника голови НАЗК Ситник відповідатиме за наступні напрямки:

  • координацію взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг та контроль за дотримання законодавства у сфері етичної поведінки.

Крім того, Ситник виконуватиме обов'язки голови НАЗК у разі відсутності Новікова.

Нагадавши, Ситника звільнили з посади голови НАБУ 12 квітня через закінчення терміну повноважень.

Зазначимо, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про НАБУ. Документ поклав повноваження за призначенням голови НАБУ на Кабінет Міністрів.

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