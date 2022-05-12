Ситника призначили заступником голови НАЗК
Колишнього голову Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника призначили заступником керівника Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). На цій посаді він буде відповідатиме за кілька напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"12 травня голова НАЗК Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на посаді заступника голови НАЗК Ситник відповідатиме за наступні напрямки:
- координацію взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг та контроль за дотримання законодавства у сфері етичної поведінки.
Крім того, Ситник виконуватиме обов'язки голови НАЗК у разі відсутності Новікова.
Нагадавши, Ситника звільнили з посади голови НАБУ 12 квітня через закінчення терміну повноважень.
Зазначимо, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про НАБУ. Документ поклав повноваження за призначенням голови НАБУ на Кабінет Міністрів.
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