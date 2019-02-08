Ситник прокоментував відкриття справи щодо Гонтаревої

Він зазначив, щодо Нацбанку є цілий ряд кримінальних проваджень

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник прокомментировал информацию об открытии дела в отношении Валерии Гонтаревой. Об этом он рассказал на пресс-конференции "Результаты и вызовы в работе НАБУ за II полугодие 2018 года: презентация отчета", передает корреспондент РБК-Украина.

"Относительно Нацбанка есть целый ряд уголовных производств, там же наработки по ряду работников. Подозрения еще не объявлены", - сказал Сытник.

Он также добавил , что сегодня состоится совещание по делу "Приватбанка".

"Хочу сказать, что у нас есть дело по "Приватбанка". Сегодня запланировано совещание по этому делу", - сказал Сытник, отвечая на вопрос журналиста по делу Гонтаревой.

СМИ писали, что Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков.

Ранее сообщалось, что постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного дела о вероятном декларирование недостоверной информации бывшей главой Национального банка Украины Валерией Гонтарєвою отменили в судебном порядке.