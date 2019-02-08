Ситник прокоментував відкриття справи щодо Гонтаревої

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Він зазначив, щодо Нацбанку є цілий ряд кримінальних проваджень

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник прокоментував інформацію про відкриття справи стосовно Валерії Гонтаревої. Про це він розповів на прес-конференції "Результати та виклики в роботі НАБУ за ІІ півріччя 2018 року: презентація звіту", передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо Нацбанку є цілий ряд кримінальних проваджень, там же напрацювання по ряду працівників. Підозри ще не оголошені", - сказав Ситник.

Він також додав , що сьогодні відбудеться нарада по справі "Приватбанку".

"Хочу сказати, що у нас є справа по "Приватбанку". Сьогодні запланована нарада по цій справі", - сказав Ситник, відповідаючи на питання журналіста по справі Гонтаревої.

ЗМІ писали, що Національне антикорупційне бюро відкрило справу за фактом можливої ​​службової недбалості колишнього глави Національного банку Валерії Гонтаревої і співвласника інвестиційної групи ICU Макара Пасенюка при відшкодуванні за рахунок держбюджету 150 млрд гривень клієнтам штучно збанкрутілих банків.

Раніше повідомлялося, що постанову детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про закриття кримінальної справи про ймовірне декларування недостовірної інформації колишньою головою Національного банку України Валерією Гонтарєвою скасували у судовому порядку.