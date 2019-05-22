Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон, - Джуліані

Антикорупційна інфраструктура, створена за допомогою США, має бути реформована. Про це заявив особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Страна.ua.

"Очевидно, що вони (антикорупційні органи, -ред.) повинні бути реформовані. Є питання по НАБУ. Мені розповіли, що там справами керувало посольство США, а не Уряд України, як мало би бути. І це неправильно. Наше посольство не повинне втручатися в справи організацій в інших країнах. Ми можемо коментувати їхню роботу, але не керувати ними. Крім того, глава НАБУ Ситник опонував Трампу, працював на компанію Клінтон і був дуже близький до американського посольства", - зазначив Джуліані.

Також адвокат Трампа стверджує, що Марі Йованович діяла проти чинного президента США.

"Що стосується Йованович, то вона діяла проти Трампа, гальмувала розслідування справи про втручання Києва в американські вибори і закликала генпрокурора не чіпати Лещенка, Ситника і НГО, які спонсорує Джордж Сорос. Вона ходила і переконувала вже колишню українську владу, що Трамп повинен бути зміщений, агітувала за імпічмент. Йованович діяла дуже неналежно. Така поведінка неприпустима для американського посла", - додав Джуліані.