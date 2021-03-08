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Сина Лукашенка не визнали главою Олімпійського комітету Білорусі

Новость на русском → Мінськ, Понеділок 08 березня 2021 22:59
Сина Лукашенка не визнали главою Олімпійського комітету Білорусі Фото: Віктор Лукашенко (tut.by)
Автор: Роман Тверденко

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не визнав главою Білоруського олімпійського комітету сина Олександра Лукашенка Віктора. Санкції діють й проти інших чиновників комітету.

Про це сказано у заяві на сайті МОК.

26 лютого до складу виконкому крім Віктора Лукашенка як президента обрали членом Дмитра Баскова. Крім цього, у списку претендентів на посади був і сам невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який очолював комітет з 1997 року.

В МОК підтвердили, що санкції проти членів олімпійського комітету Білорусі в силі і вони не можуть відвідувати Олімпійські ігри, сам комітет не буде отримувати виплати, крім грошей для спортсменів.

Санкції проти посадових осіб Білорусі в МОК наклали після подій у минулому році, пов'язаних з виборами президента. Під них потрапили Лукашенко і його син Віктор, і всі члени виконкому олімпійського комітету. Зв'язок з ним МОК підтримує тільки через генерального секретаря Поліну Головіну.

Сьогодні повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка останнім диктатором Європи. США будуть домагатися звільнення всіх політв'язнів в країні.

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