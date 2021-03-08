Сина Лукашенка не визнали главою Олімпійського комітету Білорусі

26 лютого до складу виконкому крім Віктора Лукашенка як президента обрали членом Дмитра Баскова. Крім цього, у списку претендентів на посади був і сам невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який очолював комітет з 1997 року.

В МОК підтвердили, що санкції проти членів олімпійського комітету Білорусі в силі і вони не можуть відвідувати Олімпійські ігри, сам комітет не буде отримувати виплати, крім грошей для спортсменів.

Санкції проти посадових осіб Білорусі в МОК наклали після подій у минулому році, пов'язаних з виборами президента. Під них потрапили Лукашенко і його син Віктор, і всі члени виконкому олімпійського комітету. Зв'язок з ним МОК підтримує тільки через генерального секретаря Поліну Головіну.