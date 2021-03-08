ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Держсекретар США Блінкен: Лукашенко - останній диктатор Європи

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 08 березня 2021 20:58
Держсекретар США Блінкен: Лукашенко - останній диктатор Європи Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко є останнім диктатором Європи. А США будуть домагатися звільнення всіх політв'язнів в країні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Сьогодні, 8 березня, відбулося вручення нагород Держдепартаменту США за громадянську мужність жінкам в усьому світі. В ході нього Блінкен нагадав, що в Білорусі до цих пір знаходиться під арештом одна з лідерів опозиції Марія Колесникова. Він підкреслив, що Штати будуть домагатися її звільнення і нагадав про участь жінок у боротьбі проти Лукашенка.

"Напередодні президентських виборів, що відбулися в минулому році, вона мобілізувала жінок по всій країні, щоб протестувати проти правління Олександра Лукашенка - останнього диктатора Європи", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, Марія Колесникова вже кілька місяців перебуває в СІЗО в Мінську. Її підозрюють у публічних закликах до повалення влади.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну. Нібито їх головна мета - президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Олександр Лукашенко
NEWS
Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"