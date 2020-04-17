Син президента Таджикистану очолив парламент

Старшого сина президента Таджикистану Рустама Емомалі обрали головою верхньої палати парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента країни.

Повідомляється, що за кандидатуру Рустама Емомалі одноголосно проголосували сенатори на засіданні нового складу палати.

У разі відставки, смерті або недієздатності глави держави, Рустам Емомалі зможе зайняти пост президента.

Нагадаємо, у вересні 2017 року президент Таджикистану Емомалі Рахмон призначив мером столиці країни Душанбе свого сина Рустама Емомалі. До цього Рустам Емомалі очолював агентство з державного контролю та антикорупційної діяльності.

Крім того, чинна Конституція Таджикистану була прийнята на референдумі 6 листопада 1994 року, коли в країні йшла громадянська війна. У 1999 та 2003 роках в неї через процедуру плебісциту були внесені поправки. Поправки 2003 року дозволили президента Емомалі Рахмону залишатися при владі на два семирічні терміни - до 2020 року.