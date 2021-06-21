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Син Лукашенка і російський олігарх: ЄС опублікував санкційний список щодо Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз ввів санкції проти середнього сина президента Білорусі Олександра Лукашенка Дмитра, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. Всього до переліку увійшли 78 осіб.

Про це йдеться в Офіційному журналі Євросоюзу.

"Рада сьогодні постановила ввести обмежувальні заходи щодо 78 білоруських фізичних і 8 юридичних осіб. це рішення було прийнято у зв'язку з ескалацією серйозних порушень прав людини в Білорусі і насильницьким придушенням громадянського суспільства, демократичної опозиції і журналістів", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що санкції введені проти 7 фізичних і однієї юридичної особи у зв'язку з примусовою і незаконною посадкою рейсу Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року.

До списку санкцій потрапили члени сім'ї Олександра Лукашенка, представники силових структур, великі бізнесмени, включаючи російського олігарха Михайла Гуцерієва, - всього 78 осіб.

У списку зокрема значаться:

  • середній син президента Дмитро Лукашенко;
  • дружина старшого сина президента Білорусії Лілія Лукашенко;
  • Михайло Гуцерієв - з Білоруссю його пов'язують компанія "Славкалій" і будівництво Ніжинського гірничо-збагачувального комбінату;
  • міністр оборони Білорусі Віктор Хренин;
  • голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора;.
  • Керівник президентського спортклубу, екс-командир Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС країни Микола Карпенков;
  • прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, Євросоюз також погодив новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Обмеження ввели проти членів його сім'ї, бізнесменів, пропагандистів і компаній.

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