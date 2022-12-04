Сядут за руль "скорых". Британия может задействовать военных из-за забастовок

Правительство Британии рассматривает возможность развертывания армии, чтобы облегчить последствия забастовок на Рождество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .
Глава Консервативной партии Надхим Захави сообщил, что в случае чрезвычайной ситуации военнослужащих могут попросить сесть за руль машин скорой помощи или помочь с несением пограничной службы.
"Наше послание профсоюзам состоит в том, чтобы сказать, что сейчас не время для забастовок. Пора попробовать договориться", - сказал Захави.
Правительство Британии заявило, что военный персонал, государственные служащие и волонтеры проходят подготовку для поддержки ряда служб, включая пограничные службы в аэропортах и портах, на фоне опасений рождественского хаоса.
Британию ожидает волна забастовок этой зимой, которая в частности затронет сферу услуг, железнодорожного транспорта, здравоохранения и образования. Власти ожидают, что из-за рецессии и роста стоимости жизни в забастовках примут участие десятки тысяч человек.
Напомним, около 2 тысяч сотрудников британской компании, производящей и обслуживающей ядерные боеголовки, проголосовали за забастовку с требованием повышения заработной платы.
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