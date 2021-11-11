"Понад 976 тисяч пасажирів": харківський аеропорт Ярославського прозвітував про підсумки роботи за 10 місяців 2021 року

Мільйонним пасажиром став громадянин Румунії Петер Фаркас, який прилетів рейсом "Дортмунд-Харків" авіакомпанії Wizz Air. Перед приземленням літака командир екіпажу оголосив про цю подію, а борт із мільйонним пасажиром аеропорт зустрів ефектною водною аркою.

"Біля трапу Петера урочисто привітали представники аеропорту та вручили подарунки. Він отримав сертифікати на квитки від Wizz Air, на VIP-обслуговування у Харківському аеропорту та на відвідування ресторану "Політ" у VIP-терміналі", - розповіли у прес-службі.

Свій перший історичний рекорд з чисельності обслужених мандрівників харківський аеропорт встановив у 2019 році, у 2020 році чисельність мандрівників стала нижчою через пандемію та глобальні обмеження на перельоти.

"Цього року ми змогли повернутися до допандемічних показників пасажиропотоку. Ми вдячні нашим партнерам - авіакомпаніям, які продовжують довіряти нам і літають з харківського аеропорту, незважаючи на складні для тревел-індустрії часи. І, звичайно, ми вдячні пасажирам, які обирають наш аеропорт для своїх подорожей", - прокоментував Володимир Васильченко, генеральний директор New Systems AM.

У жовтні 2021 року пасажиропотік аеропорту "Харків" становив 123 062 особи. Якщо порівняти з аналогічним періодом 2020 року, коли цей показник становив 74339 осіб, він зріс на 66%. Міжнародними рейсами скористалися 114698 пасажирів, внутрішніми - 8364.

"За місяць було здійснено 539 вильотів з аеропорту - це на 34% більше торішнього показника, коли їх було 403", - розповіли в прес-службі аеропорту Харкова про жовтневі показники, зазначивши, що найпопулярнішими напрямками залишаються улюблені українцями туристичні локації - Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Ларнака та Київ.

Приріст пасажиропотоку з початку року становив також 66% порівняно з 10 місяцями минулого року. При цьому на 48% зросла кількість вильотів з Харкова.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один із ключових інфраструктурних об'єктів першої столиці України та харківського регіону. Інвестиції у його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського у рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію злітно-посадкової смуги, що належить їй.

Швидке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту вже за підсумками 2019 року встановити свій перший історичний рекорд: за рік його послугами скористалися 1,3 мільйона мандрівників.

За кількістю пасажирів Міжнародний аеропорт "Харків" входить до ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році Міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.