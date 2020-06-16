Понад 50% юросіб уклали договори на обслуговування з "Дніпропетровскгазом"

Договори на технічне обслуговування газових мереж АТ "Дніпропетровськгаз" уклали 2000 споживачів газу області з числа юридичних осіб. З 2019 року послуга надається на ринкових умовах, забезпечує належний стан мереж та безпека у користуванні газом для споживачів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Власники житлових будинків також дбають про стан внутрішніх мереж. За словами прес-служби, на кінець травня 2020 року укладено майже 900 договорів на технічне обслуговування газових мереж АТ "Дніпропетровськгаз" з ОСББ і Керуючими компаніями, а також майже 1,4 тис. договорів з власниками приватних домоволодінь.

"Відсутність періодичного технічного обслуговування газових мереж призводить до погіршення їх стану, що може призвести до аварійних ситуацій. Тому ще раз інформуємо і рекомендуємо споживачам газу Дніпропетровської області як можна швидше врегулювати питання підписання актів балансового розмежування і укласти договір на обслуговування, щоб увійти в опалювальний сезон безпечно і безаварійно", - пояснює в. о. директора по капітальному будівництву АТ "Дніпропетровськгаз" Максим Бойко.

У компанії нагадали, що у зв'язку з прийняттям низки законодавчих актів, зокрема Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказу Міненерго № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексу газорозподільних систем, послуга з технічного обслуговування газових мереж стала ринковою. Тому кожний власник, співвласник, орендар будівлі повинен забезпечити технічне обслуговування системи газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України.

"Вартість робіт з технічного обслуговування залежить від їх виду і обсягу - протяжності мереж, кількості приладів, їх типу і періоду обслуговування, і розраховується індивідуально для кожного клієнта та домоволодінь. АТ "Дніпропетровськгаз" активно приймає участь у тендерних процедурах по технічному обслуговуванню на майданчиках Прозорро в якості виконавця робіт. Компанія має багаторічний досвід в будівництві та обслуговуванні систем газопостачання, сучасне технічне оснащення і кваліфікований персонал", - йдеться в повідомленні.