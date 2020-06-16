Свыше 50% юрлиц заключили договоры на обслуживание с "Днепропетровскгазом"

Договоры на техническое обслуживание газовых сетей с АО "Днепропетровскгаз" заключили 2000 потребителей газа области из числа юридических лиц. С 2019 года услуга предоставляется на рыночных условиях, обеспечивает надлежащее состояние сетей и безопасность в пользовании газом для потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Собственники жилых домов также заботятся о состоянии внутренних сетей. По словам пресс-службы, на конец мая 2020 года заключено почти 900 договоров на техобслуживание газовых сетей АО "Днепропетровскгаз" с ОСМД и Управляющими компаниями, а также почти 1,4 тыс. договоров с владельцами частных домовладений.

"Отсутствие периодического технического обслуживания газовых сетей приводит к ухудшению их состояния, что может привести к аварийным ситуациям. Поэтому еще раз информируем и рекомендуем потребителям газа Днепропетровской области как можно скорее урегулировать вопрос подписания актов балансового разграничения и заключить договор на обслуживание, чтобы войти в отопительный сезон безопасно и безаварийно", - объясняет и.о. директора по капитальному строительству АО "Днепропетровскгаз" Максим Бойко.

В компании напомнили, что в связи с принятием ряда законодательных актов, а в частности Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года, Приказа Минэнерго № 190 от 27 июля 2018 года, Кодекса газораспределительных систем, услуга по техническому обслуживанию газовых сетей стала рыночной. Поэтому каждый владелец, совладелец, арендатор здания должен обеспечить техническое обслуживание системы газоснабжения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

"Стоимость работ по техническому обслуживанию зависит от их вида и объема - протяженности сетей, количества приборов, их типа и периода обслуживания, и рассчитывается индивидуально для каждого клиента и домовладений. АО "Днепропетровскгаз" активно принимает участие в тендерных процедурах по техническому обслуживанию на площадках Прозорро в качестве исполнителя работ. Компания имеет многолетний опыт в строительстве и обслуживании систем газоснабжения, современное техническое оснащение и квалифицированный персонал", - говорится в сообщении.