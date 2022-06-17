Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска

Сьогодні в Україні працюють понад 12 тисяч терміналів Starlink. Ми отримали їх від SpaceX, міністрів цифрової трансформації країн ЄС та партнерів. А компанія вже відкриває офіс в Україні та внесена у перелік українських операторів.

Зі SpaceX також повʼязана цікава історія. Від самого початку, щойно 2019 року ми створили Міністерство, я зразу сказав своїй команді, яка займається фіксованим і мобільним інтернетом, що компанія має почати працювати в Україні. І чув у відповідь, що це неможливо. Але ми все одно йшли до мети. Більше як рік були на звʼязку з компанією SpaceX, брали участь у перемовинах, листувалися. Ми пропонували SpaceX розвивати їх інфраструктуру на території України.

За два дні до початку війни проводили відеоконференцію зі SpaceX, і в нас вже був план запустити тут компанію та відкрити офіс. Зі свого боку ми обіцяли, що допоможемо дуже швидко пройти всі бюрократичні процедури. Але коли росія вторглася на територію України 24 лютого, я одразу написав твіт Ілону Маску, і він дуже швидко відреагував.

Зараз всі термінали працюють безоплатно для команд та об'єктів, де вони розміщуються. Starlink за принципом дії дуже схожий на потужний роутер. Територія розповсюдження сигналу залежить від відкритості приміщень та площ. Часто його використовують у польових умовах, там він працюватиме нормально на кілька сотень метрів.

Зараз дуже важливо, що Starlink допомагають відновити звʼязок в Ірпені, Бучі, Бородянці, Чернігів та інших населених пунктах, які були в окупації.

Після звільнення Київщини та Чернігівщини оператори почали відновлювати комунікації на межі своїх можливостей, але на це потрібно чимало часу. А Starlink дозволяє миттєво забезпечити звʼязок.

Працює це наступним чином. Starlink використовується, як джерело інтернет трафіку на заміну пошкодженого оптичного кабелю та надає доступ до супутникового інтернету. Потім його роздають або через публічну точку Wi-Fi, або через оптичну мережу, що вже існує в селі. Так люди вдома отримують інтернет як і раніше.

Ефективність використання Starlink та винахідливість наших людей інколи просто вражає. Ми знаємо багато прикладів, коли за допомогою одного Starlink місцевий провайдер підключав одразу декілька сіл.

Наприклад, провайдер "Баришівка.Net", який знаходиться у містечку Баришівка на Київщині та роздає інтернет у села поруч. Через бої у компанії обстрілами перебили 10 кілометрів кабелю. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету у декількох селах.

Або компанія lifecell встановила пересувну мобільну базову станцію біля Гостомельської селищної ради, яка працює з допомогою Starlink. Завдяки цьому мешканці швидко отримують зв'язок.

Starlink ми також передаємо для об'єктів критичної інфраструктури – наприклад, лікарні, сільради, школи, волонтерські центри. І люди можуть прийти у публічне місце, щоб підключитися до інтернету та зв'язатися із рідними.

І таких прикладів сотні. Starlink під час повномасштабної війни вже став елементом критичної інфраструктури для цілої країни.

Після нашої перемоги ми вирішимо, як далі використовуватимемо технологію. Певні ідеї вже є: наприклад, вбачаємо, що за допомогою Starlink зможемо забезпечити швидкісний інтернет для Укрзалізниці. Адже термінали добре працюють навіть під час руху і таким чином пасажири потягів не відчуватимуть перебоїв зі звʼязком.

Також Starlink на "відмінно" пройшов тестування в якості резервного каналу доступу до Інтернету як для мобільного, так і для фіксованого. І віримо, що ця функція точно буде підтримуватись в майбутньому.



Україна вже сьогодні є однією з країн з найбільшою кількістю терміналів. Тому я впевнений, що супутниковий інтернет буде активно розвиватися і надалі.

Фото: t.me / FEDOROV