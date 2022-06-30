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Чи пов'язане посилення блокпостів у Києві з загрозою з Білорусі: що кажуть в Нацгвардії

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Київ, Четвер 30 червня 2022 23:35
Чи пов'язане посилення блокпостів у Києві з загрозою з Білорусі: що кажуть в Нацгвардії Фото: у Києві посилили блокпости (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Зараз серед мешканців Києва активно поширюється думка про посилення служби на блокпостах у Києві через загрозу з боку білоруських диверсантів. Проте ця загроза існує давно та нікуди не зникала.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-офіцер Нацгвардії України Володимир Черняк.

"На даний час існує загроза діяльності диверсійно-розвідувальних груп, проте вона нікуди не зникала і пильність з боку гвардійців ніколи не зменшувалася, адже не секрет, що столиця це найважливіший стратегічний центр прийняття рішень", - пояснив він.

За словами Черняка, столичні блокпости пройшли через тривалу процедуру оптимізації, зокрема було зменшено їх кількість у місті та збільшено на в'їздах та виїздах. Це, як пояснив представник Нацгвардії, дозволяє повністю контролювати безпекову ситуацію в Києві у поєднанні з комендантською годиною.

Нагадаємо, мер Житомира Сергій Сухомлин заявляв про зростання ймовірності нападу військ Білорусі на Україну.

Однак, за останніми даними Генштабу, поблизу українського кордону не було помічено ударних угруповань білоруської армії, які потрібні для наступу.

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