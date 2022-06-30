Чи пов'язане посилення блокпостів у Києві з загрозою з Білорусі: що кажуть в Нацгвардії

Зараз серед мешканців Києва активно поширюється думка про посилення служби на блокпостах у Києві через загрозу з боку білоруських диверсантів. Проте ця загроза існує давно та нікуди не зникала.

"На даний час існує загроза діяльності диверсійно-розвідувальних груп, проте вона нікуди не зникала і пильність з боку гвардійців ніколи не зменшувалася, адже не секрет, що столиця це найважливіший стратегічний центр прийняття рішень", - пояснив він.

За словами Черняка, столичні блокпости пройшли через тривалу процедуру оптимізації, зокрема було зменшено їх кількість у місті та збільшено на в'їздах та виїздах. Це, як пояснив представник Нацгвардії, дозволяє повністю контролювати безпекову ситуацію в Києві у поєднанні з комендантською годиною.