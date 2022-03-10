Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією

Національний роумінг

Мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell запустили національний роумінг в Україні. Тепер українці можуть вільно перемикатися з однієї мережі на іншу без доплат та зміни сім-карток.

Щоб переключитися з одного оператора на інший, необхідно вимкнути в налаштуваннях телефону автоматичний вибір мережі, а потім вручну вибрати доступного оператора. Після цього потрібно буде зробити пробний дзвінок або надіслати СМС-повідомлення.

Така послуга дозволить українцям залишатися на зв'язку, якщо один із операторів перестане працювати.

Гроші

Українцям рекомендують не знімати гроші з банківських карток та користуватися безготівковим розрахунком. Крім того, НБУ просить громадян, які виїжджають за кордон, не вивозити готівкову гривню. За кордоном також є можливість оплати товарів та послуг банківськими картками. У зв'язку з цим Нацбанк рекомендує покласти готівку на картку перед виїздом. Зробити це можна у відділенні банку або через термінали самообслуговування та банкомати з функцією прийому готівки.

Крім того, з 8 березня Нацбанк дозволив військовим відкривати рахунки в банках на основі військового квитка, а українці, які проживають на територіях, що знаходяться під загрозою окупації, можуть знімати гроші без обмежень.

Документи

В умовах військового стану громадяни України завжди повинні мати при собі документи. При пересуванні містом або між областями на блокпостах українців можуть зупинити для перевірки документів.

Варто зазначити, що через війну в Україні не всі документи відображаються у додатку "Дія". Це пов'язано з тим, що для забезпечення безпеки даних СБУ відключає всі держреєстри до стабілізації ситуація в Україні.