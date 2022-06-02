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Зі святою водою та піснями. Росія відправила до Білорусі гаубиці "Акація"

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Росія, Четвер 02 червня 2022 14:50
Зі святою водою та піснями. Росія відправила до Білорусі гаубиці "Акація" Фото: Росія відправила до Білорусі ешелон гаубиць "Акація" (rostec.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія передала Білорусі ешелон самохідних гаубиць "Акація". Проте перед їх відправкою організували цілий прощальний захід з оркестром та окропленням святою водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу "Уралтрансмаш".

Російське підприємство виготовило для Білорусі ешелон гаубиць 2С3М "Акація". У четвер, 2 червня, їх відправили замовнику.

"У машинах удосконалено засоби зв'язку, підвищено скорострільність та збільшено боєкомплект, а також проведено роботи з повного імпортозаміщення", - йдеться у повідомленні.

Проводжали гаубиці під напутні промови та пісню "Прощання слов'янки", яку зіграв оркестр. Крім того, перед відправленням військову техніку окропили святою водою.

Зазначимо, що самохідна гаубиця 2С3М "Акація" використовується для знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу. Вона озброєна 152-мм гарматами.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП, їх можуть передати Росії.

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