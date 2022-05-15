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Святошин - Тетерів. Укрзалізниця відновлює приміські рейси з Києва

Фото: З 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева (Укрзалізниця)
Автор: Євгеній Прокопенко

Укрзалізниця продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, з 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки.

З 16 травня курсуватимуть такі рейси:

поїзд Святошин - Тетерів вирушатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, прибуватиме до Тетерева о 07:09 та 19:38;

поїзд Тетерів - Святошин вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 та 21:22.

У Києві, на станції Святошин, пасажири можуть пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express та продовжити поїздку до інших куточків Києва.

Нагадаємо, з 16 квітня Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом й Черніговом.

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Київ