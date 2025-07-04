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Праздник сегодня, 4 июля: что в этот день нельзя делать, народные приметы

Пятница 04 июля 2025 05:55
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Праздник сегодня, 4 июля: что в этот день нельзя делать, народные приметы Какой праздник сегодня, 4 июля, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

4 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святителя Андрея Критского. До конца года остается 180 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 4 июля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

4 июля по новому стилю в церковном календаре - день памяти святителя Андрея Критского, известного как выдающегося богослова, учителя Церкви и автора многочисленных гимнов.

Святитель Андрей родился в VII веке в городе Дамаск. В детстве он не мог говорить до семи лет, однако после принятия Святого Причастия удивительным образом получил дар речи.

С того времени парень начал активно изучать Священное Писание и богословские науки. В 14-летнем возрасте он отправился в Иерусалим, где принял монашеский постриг в монастыре преподобного Саввы Освященного.

После IV Вселенского Собора 680 года Андрей был приглашен в Константинополь, где занял должность архидиакона в храме Святой Софии. В 685 году он был рукоположен в архиепископа острова Крит, где продолжил служение Церкви.

Святитель Андрей стал основателем нового литургического жанра - канона, который стал основой для многих богослужебных текстов. Его Великий покаянный канон читается во время Великого поста, а в целом святитель создал более 70 богослужебных песнопений, среди которых канон на Рождество Христово и стихиры на Сретение Господне.

Что нельзя делать 4 июля

Ни в коем случае не оставляйте маленьких детей одних в помещении - это может привести к опасности или несчастному случаю.

Не рекомендуется делать значительные финансовые траты в этот день, ведь крупные покупки могут оказаться неудачными или ненужными.

Запрещено употреблять брань, оскорблять других или говорить злые слова - это может навлечь ссоры и плохую энергетику.

Народная мудрость предостерегает: не стоит давать или брать деньги в долг, иначе можно потерять финансовую стабильность.

Не следует планировать важные дела на утро - считается, что именно в это время могут возникать непредсказуемые препятствия.

Народные приметы и традиции 4 июля

По народным приметам 4 июля определяют не только погоду на ближайшие дни, но и то, какой будет осень и зима.

  • Если небо покрыто облаками, это предвестие стабильной и хорошей погоды.
  • Гром в этот день считается признаком того, что вскоре может выпасть град, а остаток лета будет дождливым и неспокойным.
  • Пожелтевшие листья на деревьях свидетельствует о раннем приходе осени, а большое количество лесных ягод обещает холодную и суровую зиму.

В народном календаре 4 июля имеет название Андреев день, или Андрей Налива. Это связано с тем, что именно в эту пору начинает наливаться овес. Люди издавна ждали дождя именно в этот день, ведь верили, что андреевский дождик принесет щедрый урожай.

Праздник сегодня, 4 июля: что в этот день нельзя делать, народные приметы4 июля начинает созревать овес (фото: Pixabay)

У кого День ангела 4 июля

4 июля отмечают День ангела

  • Алексей
  • Андрей
  • Дмитрий
  • Марк
  • Михаил
  • Николай
  • Федор
  • Мария
  • Марта
  • Ольга
  • Татьяна

Талисманом для рожденных 4 июля считается гиацинт - драгоценный камень, который и сегодня часто используют в ювелирных изделиях. Издавна ему приписывали целебные свойства: верили, что он способен защищать своего владельца от недугов и укреплять здоровье.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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