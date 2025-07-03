Праздник сегодня, 3 июля: важные приметы, что нельзя делать, у кого День ангела

Что за церковный праздник сегодня

3 июля по новому стилю в церковном календаре - день чествования памяти святителя Анатолия, патриарха Константинопольского, а также преподобных Анатолиев, затворников Киево-Печерской лавры.

Святитель Анатолий жил в IV веке, происходил из Александрии. Его рукоположил в диаконы Кирилл Александрийский, после чего Анатолий полностью посвятил себя служению в Церкви.

В те времена в Византии распространилась ересь: пресвитер Евтихий учил, что божественная природа Иисуса Христа полностью поглотила человеческую, чем извращал суть спасения. Его идеи поддерживали как церковные, так и светские властители, включая императора.

Они даже сбросили с престола святителя Флавиана, предыдущего патриарха. Поэтому новым главой Церкви избрали Анатолия - не из круга столичной духовной элиты. Приняв должность, он приложил усилия для восстановления истинного вероучения.

Именно благодаря ему в городе Халкидоне состоялся Четвертый Вселенский Собор, на котором был подтвержден догмат о двух природах Христа - божественной и человеческой, нераздельных, но и не слитных.

О преподобных Анатолиях, затворниках Киево-Печерских, сохранилось немного сведений. Оба были монахами Киево-Печерского монастыря, но жили в разные эпохи - один в XII, другой в XIII веке. Один из них похоронен в Ближних пещерах, второй - в Дальних. Мощи святых до сих пор находятся в лаврских пещерах, где почитаются верующими.

Что нельзя делать 3 июля

В этот день категорически не рекомендуется давать деньги в долг - такое действие может обернуться острой ссорой или длительным конфликтом.

Не стоит начинать новые дела, принимать важные решения или строить планы, ведь, по поверьям, все задуманное обречено на неудачу.

Запрещено ругаться, говорить плохое о других или плести сплетни - это может навлечь на себя негатив и разрушить энергетику дня.

Также не следует ничего сажать в огороде или саду, потому что посеянное 3 июля плохо приживется и не даст хорошего урожая.

Народные приметы и традиции 3 июля

Если в колодцах снижается уровень воды - это считается верным признаком приближения сильной жары.

Когда воздух роится от комаров и мошек, люди издавна ждали жаркой недели впереди.

Пауки, которые активно плетут паутину, свидетельствуют об установлении хорошей, ясной погоды.

А если пес почти ничего не ест и все время спит - это знак приближения дождей и непогоды.

В этот период крестьяне традиционно начинали собирать мак, поэтому 3 июля в народе часто называли Маковым днем. Урожай мака считали своеобразным предвестником общего урожая: если в головке мака много зерен, год обещает быть щедрым на плоды.

3 июля в народе называли Маковым днем (фото: Pixabay)

У кого День ангела 3 июля

3 июля День ангела отмечают

Александр

Анатолий

Антон

Василий

Георгий

Иван

Константин

Марк

Михаил

Родион

Фома

Талисманом для тех, кто родился 3 июля, считается берилл - минерал, сочетающий твердость с некоторой хрупкостью. С давних времен ему приписывали способность привлекать богатство, обеспечивать благополучие и способствовать финансовой стабильности своего владельца.