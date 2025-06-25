Праздник сегодня, 25 июня: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

25 июня православные верующие чтят память святой преподобномученицы Февронии. Она родилась в Никее (современная Турция) в набожной семье и с юности стремилась служить Богу.

В 16 лет поступила в монастырь, где ее духовной наставницей стала игуменья Вриена. Феврония вела аскетическую жизнь, строго постилась, молилась и глубоко изучала Священное Писание.

Во время преследований христиан при императоре Диоклетиане она была арестована в 304 году. Она мужественно выдержала жестокие пытки, не отрекшись от своей веры. В конце концов, ее казнили, и она приняла мученическую смерть. Ее подвиг стал примером несокрушимой веры и духовной силы.

Что нельзя делать 25 июня

В этот день категорически запрещено оставаться наедине, ведь одиночество может стать постоянным спутником, а найти настоящую любовь будет чрезвычайно трудно.

Не стоит впадать в уныние или думать о плохом - по народным верованиям, негативные мысли имеют способность сбываться и притягивать несчастья.

Супругам и влюбленным строго не рекомендуется ссориться, ведь это может привести к серьезным недоразумениям или даже к окончательному разрыву.

Запрещено выполнять любые работы в саду или на огороде, поскольку такой труд в этот день считается бесполезным и не принесет никакого результата.

25 июня русалки якобы могли затянуть человека под воду (фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 25 июня

В древности наши предки связывали 25 июня со многими приметами, которые помогали предсказать погоду и урожай.

Если в этот день обильно растет клевер - стоит ждать дождливой погоды в течение месяца.

Жаркая и сухая погода намекала на малое количество грибов летом.

Если шел дождь - ждали богатого урожая меда.

Радуга над водой служила предвестницей новых дождей.

А жара в обеденное время свидетельствовала о том, что еще сорок дней будет держаться такая же погода.

Также в народе считали, что в этот день следует избегать купания в открытых водоемах - русалки якобы выходили на берег, водили хороводы и могли затянуть человека под воду.

У кого День ангела 25 июня

25 июня День ангела отмечают

Василий

Денис

Константин

Николай

Петр

Семен

Федор

Ефросиния

Оберегом для людей, рожденных 25 июня, считается жемчуг. Это минерал с изящной и деликатной структурой, символизирующий чистоту и гармонию.

Жемчуг издавна используют не только как украшение, но и как средство для исцеления. Бытует мнение, что если настоять его в воде и выпить настой, организм получит дополнительную порцию полезных микроэлементов.