Праздник сегодня, 18 июня: что запрещено делать, народные приметы, у кого День ангела

18 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. До конца года остается 196 дней.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 18 июня и у кого День ангела.
18 июня в церковном календаре чтят память святых мучеников Леонтия, а также его сподвижников Ипатия и Феодула.
Леонтий был римским центурионом греческого происхождения, известным своей добротой, мужеством и преданностью христианской вере. Во времена преследований он отказался поклоняться языческим богам, за что был схвачен и подвергнут жестоким пыткам.
Во время страданий он обратил в веру многих очевидцев, включая собственных палачей. Ипатий и Феодул, которые были посланы схватить Леонтия, сами стали свидетелями чуда - один из них выздоровел после его молитвы. Пораженные, оба воина уверовали во Христа.
Правитель, разъяренный их обращением, приказал заставить их отречься от веры, но тщетно. В конце концов всех троих казнили за преданность христианству.
В народной традиции в этот день не рекомендуется поддаваться лени и долго оставаться в постели - это считается признаком слабости духа и может привлечь неудачи.
Категорически не следует растрачивать деньги или делать необдуманные покупки, так как это может привести к длительным финансовым трудностям.
Запрещается хвастаться своими успехами или имуществом - считалось, что такое поведение привлекает зависть и может обернуться потерей.
Также не советовали жаловаться на судьбу или грустить - считалось, что судьба слышит такие слова и может отвернуться от человека.
Наши предки обращали особое внимание на природные явления, связанные с этим днем.
Также в народе бытовала традиция 18 июня умываться первой утренней росой. Верили, что это придает здоровья, сохраняет молодость и поддерживает красоту на долгие годы.
18 июня День ангела отмечают
Оберегом для тех, кто родился 18 июня, считается агат. С давних времен бытовало мнение, что украшения из этого камня способствуют укреплению мужской силы. Кроме того, агату приписывают способность помогать преодолевать внутренние страхи.
Вас может заинтересовать
При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".