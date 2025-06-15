Праздник сегодня, 15 июня: какие вещи запрещены, народные приметы, у кого День ангела

Что за церковный праздник сегодня

15 июня чтят память пророка Амоса - одного из двенадцати "малых пророков" Ветхого Завета. Он происходил из городка Текоа неподалеку от Вифлеема и жил в VIII веке до нашей эры.

По специальности Амос был скотоводом и собирал плоды сикоморы, однако имел глубокие знания и пророческий дар. Его имя символизирует "бремя" - возможно, как отражение его миссии.

Он первым начал записывать свои пророчества, призывая к единобожию, справедливости и помощи нуждающимся. Его слова звучали против социального неравенства, а идеи повлияли на более поздних пророков, в частности Исаию и Михея.

15 июня также вспоминают преподобного Иеронима, великого богослова и ученого IV века. Он родился в городе Стридон около 340 года и получил блестящее образование в Риме.

Молодой Иероним сначала увлекался светской жизнью, но впоследствии обратился к христианству и принял Крещение. Путешествуя по Галлии, он решил посвятить себя служению Богу, хотя некоторое время должен был заботиться о семье.

Его главный труд - перевод Библии на латинский язык, известный как "Вульгата", ставший основой для католического канона. Святой Иероним завершил свою жизнь в Вифлееме, где умер 30 сентября 420 года.

Также 15 июня во всем мире отмечают День отца. Этот праздник - это прекрасная возможность поблагодарить папу за заботу, поддержку и жизненную мудрость.

В этот день дети дарят подарки, открытки или просто проводят время вместе с отцом. Праздник символизирует уважение к роли папы в семье и воспитании. Он напоминает, как важно ценить семейные связи каждый день.

Икона пророка Амоса (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 15 июня

В этот день наши предки строго придерживались определенных запретов, ведь верили, что нарушение приводит к несчастьям.

Нельзя веселиться, петь, танцевать, смеяться или сплетничать - это считалось призывом к беде и болезням.

Категорически запрещалось занимать или брать деньги в долг, чтобы не навлечь на себя нищету.

Также следует избегать ссор и отказов в милостыне, так как это грозит одиночеством, бедностью и длительными конфликтами.

Народные приметы и традиции 15 июня

Наши предки имели много интересных примет, связанных с 15 июня.

Если утром трава покрыта обильной росой - лето будет ясным и солнечным.

Непогода в этот день предвещает жаркое лето и теплую осень.

Если идет дождь - жди слабый урожай ржи.

Громкое стрекотание кузнечиков свидетельствует о приближении дождя.

А когда в небе видны перистые облака - ближайшие два дня будет идти дождь. Сон, увиденный в ночь на 15 июня, должен осуществиться в течение 24 дней - если этого не произойдет, ждать больше не стоит.

У кого День ангела 15 июня

15 июня День ангела отмечают

Михаил

Григорий

Семен

Степан

Федор

Для тех, кто родился 15 июня, талисманом является гелиотроп - камень, способствующий честному и упорному продвижению в карьере. Он придает внутренней силы и помогает сосредоточиться на самых важных целях.