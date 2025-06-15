Праздник сегодня, 15 июня: какие вещи запрещены, народные приметы, у кого День ангела

15 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память пророка Амоса и преподобного Иеронима Стридоньского. Также в этот день в Украине и во всем мире отмечают День отца. До конца года остается 199 дней.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 15 июня и у кого День ангела.
15 июня чтят память пророка Амоса - одного из двенадцати "малых пророков" Ветхого Завета. Он происходил из городка Текоа неподалеку от Вифлеема и жил в VIII веке до нашей эры.
По специальности Амос был скотоводом и собирал плоды сикоморы, однако имел глубокие знания и пророческий дар. Его имя символизирует "бремя" - возможно, как отражение его миссии.
Он первым начал записывать свои пророчества, призывая к единобожию, справедливости и помощи нуждающимся. Его слова звучали против социального неравенства, а идеи повлияли на более поздних пророков, в частности Исаию и Михея.
15 июня также вспоминают преподобного Иеронима, великого богослова и ученого IV века. Он родился в городе Стридон около 340 года и получил блестящее образование в Риме.
Молодой Иероним сначала увлекался светской жизнью, но впоследствии обратился к христианству и принял Крещение. Путешествуя по Галлии, он решил посвятить себя служению Богу, хотя некоторое время должен был заботиться о семье.
Его главный труд - перевод Библии на латинский язык, известный как "Вульгата", ставший основой для католического канона. Святой Иероним завершил свою жизнь в Вифлееме, где умер 30 сентября 420 года.
Также 15 июня во всем мире отмечают День отца. Этот праздник - это прекрасная возможность поблагодарить папу за заботу, поддержку и жизненную мудрость.
В этот день дети дарят подарки, открытки или просто проводят время вместе с отцом. Праздник символизирует уважение к роли папы в семье и воспитании. Он напоминает, как важно ценить семейные связи каждый день.
В этот день наши предки строго придерживались определенных запретов, ведь верили, что нарушение приводит к несчастьям.
Нельзя веселиться, петь, танцевать, смеяться или сплетничать - это считалось призывом к беде и болезням.
Категорически запрещалось занимать или брать деньги в долг, чтобы не навлечь на себя нищету.
Также следует избегать ссор и отказов в милостыне, так как это грозит одиночеством, бедностью и длительными конфликтами.
Наши предки имели много интересных примет, связанных с 15 июня.
А когда в небе видны перистые облака - ближайшие два дня будет идти дождь. Сон, увиденный в ночь на 15 июня, должен осуществиться в течение 24 дней - если этого не произойдет, ждать больше не стоит.
15 июня День ангела отмечают
Для тех, кто родился 15 июня, талисманом является гелиотроп - камень, способствующий честному и упорному продвижению в карьере. Он придает внутренней силы и помогает сосредоточиться на самых важных целях.
Вас может заинтересовать
При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".