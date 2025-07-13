Праздник сегодня, 13 июля: что запрещено делать в этот день, важные народные приметы
13 июля православные христиане в Украине по новому стилю празднуют Собор архангела Гавриила. До конца года остается 171 день.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 13 июля и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
13 июля по новому церковному календарю верующие чтят Собор архангела Гавриила.
Архангел Гавриил - один из семи высших небесных духов, которые находятся ближе всего к Господу. В христианской традиции он известен как посланник Божьих тайн и чудес, о котором неоднократно упоминается в Священном Писании.
Именно Гавриил, согласно преданию, открыл пророку Моисею тайны творения мира и поспособствовал написанию Книги Бытия.
Ему приписывают важную роль в благовестиях: он известил Анну о предстоящем рождении дочери - Пресвятой Богородицы, сообщил Деве Марии о рождении Спасителя, а также предостерег Иосифа об угрозе со стороны Ирода, тем самым спасая Иисуса, Марию и Иосифа. Всю жизнь Богородицы архангел Гавриил оставался ее небесным опекуном.
На иконах архангела Гавриила чаще всего изображают как светловолосого юношу с белой лилией или цветущей ветвью райского дерева в руке - символом чистоты, благовестия и Божьей воли. Иногда он держит светильник с горящей свечой или зеркальную сферу, олицетворяющую истину и прозрение.
Празднование Собора архангела Гавриила 13 июля связано с чествованием храма, освященного в его честь в Константинополе в XVII веке.
Икона архангела Гавриила (изображение: Википедия)
Что нельзя делать 13 июля
Во время грозы категорически не рекомендуется находиться на открытом воздухе, особенно возле высоких деревьев или металлических конструкций.
Народные приметы строго запрещают ловить рыбу в этот день, считая, что такая деятельность принесет неудачу и опустошит водоемы.
Загорать в праздник тоже не стоит - считается, что это может навлечь болезнь или ухудшить самочувствие.
Хотя день праздничный, традиции не советуют отдыхать без дела - безделье считается грехом и предвестником проблем.
Не следует в этот день ни занимать деньги, ни брать их в долг, так как это может привести к длительным финансовым трудностям и потере благосостояния.
Народные приметы и традиции 13 июля
- Если внезапно шел сильный дождь - это считалось предвестником неурожайного года.
- Когда грачи начинали слетаться в стаи, ждали ранней осени.
- Щедрая рожь на поле сулила богатый урожай лесных ягод.
- Когда над лугами летало много пчел, надеялись на теплую и сухую погоду, тогда как темные облака предвещали резкое изменение атмосферных условий.
Традиционно этот день связывали с уборкой ржи и активным сенокосом. Люди спешили завершить работы до начала сезона дождей, чтобы не потерять урожай. Затяжные осадки могли серьезно повредить запасы кормов и зерна. Поэтому труд на поле считали обязательным и важным.
У кого День ангела 13 июля
13 июля День ангела отмечают
- Антон
- Гавриил
- Степан
- Юлиан
Талисманом тех, кто родился 13 июля, считается нефрит. Это один из древнейших оберегов, которому издавна приписывали целебные свойства. Считалось, что этот камень имеет силу исцелять человека, в частности помогает при болезнях почек.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".