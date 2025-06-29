Петра и Павла: что категорически запрещено сегодня, важные народные приметы

День Петра и Павла: что за церковный праздник

Апостол Петр, рожденный под именем Симон, был рыбаком родом из Вифсаиды. Именно Иисус Христос дал ему имя Петр (с греческого - "камень"), подчеркнув, что именно на этом "камне" построит Свою Церковь.

Петр стал одним из самых преданных учеников Спасителя. В Евангелиях рассказывается о его искреннем, но человеческом сердце: он трижды отрекся от Иисуса, но потом покаялся и стал столпом веры. После Воскресения Христа именно Петр произнес проповедь на Пятидесятницу, которая обратила в христианство тысячи людей.

Апостол Павел, при рождении известный как Савл, был образованным фарисеем, ревностным преследователем христиан. Его жизнь кардинально изменилась после мистического видения Иисуса по дороге в Дамаск: он ослеп, а затем прозрел и духовно переродился.

С тех пор Павел стал апостолом язычников, совершил три миссионерских путешествия, написал большинство Посланий в Новом Завете, и стал одним из самых влиятельных деятелей раннего христианства.

Оба апостола приняли мученическую смерть в Риме во время гонений императора Нерона - Петра распяли, а Павла, как римского гражданина, казнили мечом.

Праздник установлен в честь общего дня их смерти и отмечается сразу после завершения Петрова поста. В церковной традиции Петр и Павел почитаются как "первоверховные апостолы", то есть главные среди равных.

В храмах проводят торжественные литургии, верующие обращаются к святым с молитвами о здоровье, вдохновении, учебе и материальном достатке.

Святые апостолы Петр и Павел (изображение: Pinterest)

Что нельзя делать на Петра и Павла

В этот день строго запрещено работать физически, заниматься уборкой, стиркой, шитьем или хозяйственными делами.

Не следует употреблять алкоголь, особенно крепкие напитки - в народе считали, что тот, кто нарушит запрет, проживет год "под забором".

Запрещено брать и давать деньги в долг - иначе финансовые трудности затянутся надолго.

Не рекомендуется оставаться дома в одиночестве - считалось, что это приведет к изоляции или одиночеству на все лето.

Избегать купания в водоемах: по поверьям, 29 июня русалки становятся активными и могут затянуть на дно.

Не стоит венчаться или крестить детей - церковь не проводит таких обрядов на этот праздник.

Остатки праздничной еды не выбрасывают, а оставляют либо животным, либо "на память" предкам.

Народные приметы и традиции на Петра и Павла