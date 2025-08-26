Праздник 26 августа: история, главные запреты и народные приметы дня
Сегодня, 26 августа, православная церковь чтит память святых мучеников Адриана и Натальи, которых в народе почитают как покровителей семейного счастья и верности. Этот день получил название Наталья-жниварка и имеет свои традиции, приметы и запреты. Также 26 августа отмечают День авиации Украины, Международный день собак и другие события.
Какие праздники и памятные даты в Украине отмечают 26 августа, что запрещено и у кого день ангела, рассказывает РБК-Украина.
Какой церковный праздник 26 сентября
26 августа по новому церковному календарю православная церковь чтит память мученика Адриана и его жены Натальи, пострадавших за веру в IV веке в Никомидии.
Святой Адриан был судьей при императоре Максимиане. Он стал свидетелем мужества христиан, которых пытали за веру, и сам решил присоединиться к ним.
После жестоких пыток его казнили, а верная жена Наталья до конца поддерживала мужа в страданиях. Впоследствии она тоже отошла ко Господу.
В народе этот день называют Наталья-жниварка, ведь именно на конец августа приходились важные полевые работы.
Считалось, что молитвы к святым Адриану и Наталье помогают сохранить супружескую любовь, верность и силу духа и защитить от жизненных трудностей, болезней и бедствий. Незамужние девушки молились Наталье, чтобы встретить хорошего мужа.
Что нельзя делать 26 августа
- Ссориться с близкими или оскорблять друг друга - считалось, что это навлечет беду на семью.
- Лениться и избегать работы - день должен был быть трудолюбивым.
- Начинать дальнее путешествие - дорога будет тяжелой.
- Устраивать шумные гуляния - лучше провести день в спокойствии и гармонии.
- В древности в этот день нельзя было ходить босиком, потому что за голые ноги могла схватить нечисть.
Традиции этого дня
Хозяйки старались завершить обжинки и испечь хлеб из нового урожая.
Супруги молились святым Адриану и Наталье, прося мира и согласия в доме.
Считалось хорошей приметой сделать доброе дело именно в этот день - помочь соседу или накормить нуждающегося.
Народные приметы на 26 августа
- Если день солнечный и теплый - осень будет затяжной и золотой.
- Роса обильная - осень будет влажной.
- Утро холодное - к ранней зиме.
- Выпал туман - тепло задержится надолго.
- Если много опят и других грибов - бабьего лета не будет.
- Много паутины в воздухе - жди ранней и холодной зимы.
- Если вечером звездное небо - будет хороший урожай грибов.
У кого сегодня День ангела
26 августа именины празднуют:
- Адриан
- Наталья
- Сергей
- Георгий
- Тихон
- Александр
- Ксении
- Евдокия
- Максим
- Дмитрий
- Иван
- Константин
- Ирина
Какие еще праздники отмечают 26 августа
День авиации Украины - профессиональный праздник работников гражданской и военной авиации.
Международный день собак - возможность почтить наших четвероногих друзей.
День равенства женщин в США - дата, напоминающая о важности женских прав.
День вышиванки в Канаде - символ поддержки украинской культуры среди диаспоры.
Международный день актера - это не только праздник известных актеров, но и признание талантов, которые только начинают развиваться.
День туалетной бумаги - с 2015 года в мире начали отмечать этот день и впервые праздник появился в США.
