Праздник 19 июля: почему сегодня нельзя ходить в грязной одежде, народные приметы
19 июля православные украинцы чтят память святой преподобной Мокрины. Этот день имеет свои особенности, запреты и народные приметы, которые передаются из поколения в поколение. Кроме того, сегодня отмечаются и светские праздники, в частности День тренера и День новых друзей.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие приметы и традиции, а также о том, кто празднует День ангела.
Какой сегодня праздник по церковному календарю
В этот день православная церковь чтит преподобную Мокрину, сестру Святителя Василия Великого.
Мокрина родилась около 324 года в Каппадокии в благочестивой христианской семье. Она получила хорошее воспитание и образование, а после неожиданной смерти жениха решила полностью посвятить свою жизнь Богу. Вместе с матерью Мокрина основала женский монастырь, где стала монахиней и служила примером духовной жизни.
Святая Мокрина имела значительное влияние на своих выдающихся братьев - Василия Великого и Григория Нисского, которые считали ее духовной наставницей. Григорий Нисский даже описал ее святую жизнь, чудеса и подвиги в своей работе "Жизнь Мокрины".
Умерла преподобная Мокрина 19 июля 379 года и была канонизирована после смерти, ее память чтят именно в этот день.
Также 19 июля в церковном календаре отмечают:
- память преподобного Дея Константинопольского, игумена
- преподобного Паисия Печерского, почивающего в Дальних пещерах
- блаженного Стефана и его матери Милицы Сербских
Что нельзя делать сегодня, 19 июля
Согласно народным верованиям и традициям, сегодня желательно воздержаться от определенных действий, чтобы избежать неприятностей.
- Не стоит ссориться или выяснять отношения, чтобы не притянуть негативную энергию.
- Рекомендуется воздержаться от употребления алкогольных напитков.
- Важно не отказывать нуждающимся в помощи - добро, сделанное сегодня, вернется сторицей.
- Не следует поднимать чужие вещи с дороги, ведь они могут нести чужую беду или негатив.
- Также не рекомендуется ходить в грязной одежде, поскольку, по поверьям, это может притянуть беду и горе в вашу жизнь.
Народные приметы и традиции этого дня
День 19 июля издавна считался началом периода дождей. Вот несколько примет, которые помогали предсказать погоду:
- Если с утра небо затянуто облаками, то к ночи оно будет чистым.
- День без осадков предвещает, что такая погода продержится до конца лета.
- Солнечная и теплая погода сегодня обещает теплую осень.
- Затяжной дождь предвещает плохой урожай.
- Сухая и теплая погода, наоборот, обещает богатый урожай.
Существует и особая примета, связанная с дождем: если сегодня попасть под дождь, то, по старым поверьям, целый год будешь здоровым.
У кого День ангела сегодня и другие праздники
Сегодня, 19 июля, свои именины празднуют: Роман, Григорий, Дмитрий, Степан, Евгения.
По гороскопу люди, которые родились сегодня, принадлежат к знаку Раков.
Какие еще праздники сегодня
Кроме церковного праздника, сегодня в Украине отмечают несколько светских праздников и памятных дней.
День новых друзей
Это неофициальный праздник, побуждающий людей к знакомству и расширению своего социального круга. В этот день стоит быть открытым к общению, завязывать разговоры с незнакомцами, посещать новые места или восстанавливать связь со старыми знакомыми. Это прекрасная возможность обогатить свою жизнь новыми эмоциями и возможностями, напоминая о ценности реальных связей.
День тренера в Украине
Эта дата выбрана в честь первого участия Украины в Олимпийских играх как независимого государства в 1996 году. Праздник чествует самоотверженный труд тренеров, которые играют решающую роль в воспитании спортсменов - от начинающих до чемпионов. Они не только обучают технике, но и формируют характер, дисциплину и волю к победе, будучи наставниками и мотиваторами.
Международный день ретейнеров
Этот праздник призван повысить осведомленность о критической важности использования ретейнеров после ортодонтического лечения. Ретейнеры - это специальные аппараты, которые закрепляют результат выравнивания зубов, не давая им вернуться в исходное положение. Этот день напоминает о необходимости соблюдения рекомендаций ортодонтов для сохранения красивой и здоровой улыбки на долгие годы.
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При написании материала были использованы источники: официальный сайт ПЦУ, ресурс Управления Волынской епархии Православной Церкви Украины, Википедия.