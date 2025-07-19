ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Праздник 19 июля: почему сегодня нельзя ходить в грязной одежде, народные приметы

Суббота 19 июля 2025 05:50
UA EN RU
Праздник 19 июля: почему сегодня нельзя ходить в грязной одежде, народные приметы Какой сегодня праздник, 19 июля 2025 года (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

19 июля православные украинцы чтят память святой преподобной Мокрины. Этот день имеет свои особенности, запреты и народные приметы, которые передаются из поколения в поколение. Кроме того, сегодня отмечаются и светские праздники, в частности День тренера и День новых друзей.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие приметы и традиции, а также о том, кто празднует День ангела.

Какой сегодня праздник по церковному календарю

В этот день православная церковь чтит преподобную Мокрину, сестру Святителя Василия Великого.

Мокрина родилась около 324 года в Каппадокии в благочестивой христианской семье. Она получила хорошее воспитание и образование, а после неожиданной смерти жениха решила полностью посвятить свою жизнь Богу. Вместе с матерью Мокрина основала женский монастырь, где стала монахиней и служила примером духовной жизни.

Святая Мокрина имела значительное влияние на своих выдающихся братьев - Василия Великого и Григория Нисского, которые считали ее духовной наставницей. Григорий Нисский даже описал ее святую жизнь, чудеса и подвиги в своей работе "Жизнь Мокрины".

Умерла преподобная Мокрина 19 июля 379 года и была канонизирована после смерти, ее память чтят именно в этот день.

Также 19 июля в церковном календаре отмечают:

  • память преподобного Дея Константинопольского, игумена
  • преподобного Паисия Печерского, почивающего в Дальних пещерах
  • блаженного Стефана и его матери Милицы Сербских

Что нельзя делать сегодня, 19 июля

Согласно народным верованиям и традициям, сегодня желательно воздержаться от определенных действий, чтобы избежать неприятностей.

  • Не стоит ссориться или выяснять отношения, чтобы не притянуть негативную энергию.
  • Рекомендуется воздержаться от употребления алкогольных напитков.
  • Важно не отказывать нуждающимся в помощи - добро, сделанное сегодня, вернется сторицей.
  • Не следует поднимать чужие вещи с дороги, ведь они могут нести чужую беду или негатив.
  • Также не рекомендуется ходить в грязной одежде, поскольку, по поверьям, это может притянуть беду и горе в вашу жизнь.

Народные приметы и традиции этого дня

День 19 июля издавна считался началом периода дождей. Вот несколько примет, которые помогали предсказать погоду:

  • Если с утра небо затянуто облаками, то к ночи оно будет чистым.
  • День без осадков предвещает, что такая погода продержится до конца лета.
  • Солнечная и теплая погода сегодня обещает теплую осень.
  • Затяжной дождь предвещает плохой урожай.
  • Сухая и теплая погода, наоборот, обещает богатый урожай.

Существует и особая примета, связанная с дождем: если сегодня попасть под дождь, то, по старым поверьям, целый год будешь здоровым.

У кого День ангела сегодня и другие праздники

Сегодня, 19 июля, свои именины празднуют: Роман, Григорий, Дмитрий, Степан, Евгения.

По гороскопу люди, которые родились сегодня, принадлежат к знаку Раков.

Какие еще праздники сегодня

Кроме церковного праздника, сегодня в Украине отмечают несколько светских праздников и памятных дней.

День новых друзей

Это неофициальный праздник, побуждающий людей к знакомству и расширению своего социального круга. В этот день стоит быть открытым к общению, завязывать разговоры с незнакомцами, посещать новые места или восстанавливать связь со старыми знакомыми. Это прекрасная возможность обогатить свою жизнь новыми эмоциями и возможностями, напоминая о ценности реальных связей.

День тренера в Украине

Эта дата выбрана в честь первого участия Украины в Олимпийских играх как независимого государства в 1996 году. Праздник чествует самоотверженный труд тренеров, которые играют решающую роль в воспитании спортсменов - от начинающих до чемпионов. Они не только обучают технике, но и формируют характер, дисциплину и волю к победе, будучи наставниками и мотиваторами.

Международный день ретейнеров

Этот праздник призван повысить осведомленность о критической важности использования ретейнеров после ортодонтического лечения. Ретейнеры - это специальные аппараты, которые закрепляют результат выравнивания зубов, не давая им вернуться в исходное положение. Этот день напоминает о необходимости соблюдения рекомендаций ортодонтов для сохранения красивой и здоровой улыбки на долгие годы.

Вас может заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: официальный сайт ПЦУ, ресурс Управления Волынской епархии Православной Церкви Украины, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ Праздники в Украине
Новости
За сутки почти 140 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления
За сутки почти 140 столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе