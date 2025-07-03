Праздновали и падали. Человекоподобные роботы с ИИ впервые в истории сыграли в футбол: забавное видео

Как это работает

Матч организовали и провели коллективы разработчиков из Университета Цинхуа и Китайского аграрного университета.

Каждый робот оснащен камерами и сенсорами, позволяющими автоматически видеть мяч и ориентироваться на поле. Искусственный интеллект решает, когда пасовать, бить или двигаться.

Роботы даже способны самостоятельно подниматься после падений. Тем не менее, иногда все же нужна была помощь персонала, чтобы отнести "пострадавшего" за пределы поля.

Тем не менее, этот уникальный поединок показывает стремительный рост потенциала роботов с ИИ - они не просто двигаются и падают, а взаимодействуют друг с другом и принимают стратегические решения.

Победителем в матче стали "футболисты" Университета Цинхуа, которые обыграли соперника со счетом 5:3. После голов даже были маленькие празднования - роботы поднимали руки.

Для чего это нужно

Организаторы отмечают: спортивные соревнования - лучшее полотно для тестирования роботов, сочетая алгоритмы и аппаратные решения в безопасном, но реалистичном контексте.

Уже обсуждается возможность матчей "человек против роботов" в будущем.

Отметим, что футбольный матч роботов - репетиция первого этапа мировых Игр гуманоидных роботов, которые запланированы на 15-17 августа в Пекине в рамках World Robot Conference.