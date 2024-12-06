Праздники без выходных? Будут ли украинцы отдыхать на Рождество и Новый год

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Рождество и Новый год во время войны. Почему нет выходных

Украинцы будут встречать уже третий Новый год в условиях полномасштабного вторжения. Из-за агрессии РФ и связанных с этим угроз безопасности в стране продолжает действовать военное положение с определенными ограничениями и запретами, в том числе в отношении праздников.

Кроме комендантского часа, запрещения массовых собраний, военное положение предусматривает приостановку действия положений ст. 53, 67, 71 и 73 Кодекса законов о труде, регулирующих вопросы выходных дней.

Таким образом, на период военного положения официальные и дополнительные выходные по случаю праздников в Украине отменяются.

Это касается таких будущих праздников:

25 декабря – Рождество Христово;

– Рождество Христово; 1 января – Новый год.

Фото: дополнительных выходных на праздники не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также не будет сокращенных рабочих дней в канун праздников: 24 декабря (Сочельник) и 31 декабря.

Вместе с тем работодатели могут устанавливать график работы в частных компаниях по своему усмотрению и предоставлять сотрудникам выходные в определенные дни.

Когда будем отдыхать в декабре и январе

В мирное время выходным днем ​​в Украине была бы среда, 25 декабря. Вторник, 31 декабря, был бы сокращенным на час рабочим днем, а в среду, 1 января 2025, украинцы бы получили еще один выходной.

Однако из-за войны на 31 день декабря приходится 22 рабочих и только 9 выходных. Это все субботы и воскресенья: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 число.

В январе 2025 будет 8 выходных дней (субботы и воскресенья): 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число.

Следует отметить, что в календаре государственных праздников в Украине больше нет Рождества 7 января. С прошлого года, после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, праздник имеет только одну дату – 25 декабря.

Календарь праздников декабря 2024

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают сразу два праздника. Первый из них – День святого Николая, который в новом календаре церкви сместился с 19 января.

Фото: на Николая засияет главная елка Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Этот день открывает период зимних праздников с зажжением елок в городах и рождественскими ярмарками.

Второй важный праздник 6 декабря – День Вооруженных сил Украины, когда поздравляют военнослужащих всех родов войск ВСУ и чествуют память павших защитников.

Среди других профессиональных, церковных праздников и памятных дней декабря:

7 декабря – День местного самоуправления;

12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ;

14 декабря – День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

15 декабря – День работников суда;

17 декабря – День работников Государственной исполнительной службы;

19 декабря – День адвокатуры:

22 декабря – День энергетика и День работников дипломатической службы;

24 декабря – Сочельник;

25 декабря – Рождество Христово;

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы;

31 декабря – святой преподобной Мелании, Маланки, Щедрый вечер.

Список всех церковных праздников декабря 2024 по календарю ПЦУ можно посмотреть в отдельном материале.

При подготовке использовались: текст закона Украины 2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", Кодекс законов о труде, календарь ПЦУ, Википедия.