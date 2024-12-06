Праздники без выходных? Будут ли украинцы отдыхать на Рождество и Новый год

Вскоре украинцы будут отмечать Рождество и Новый год. При этом в условиях военного положения зимние праздники пройдут с ограничениями. Одно из них касается дополнительных выходных.
Подробнее о календаре праздников декабря 2024 года и сколько будет выходных дней – на РБК-Украина.
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Украинцы будут встречать уже третий Новый год в условиях полномасштабного вторжения. Из-за агрессии РФ и связанных с этим угроз безопасности в стране продолжает действовать военное положение с определенными ограничениями и запретами, в том числе в отношении праздников.
Кроме комендантского часа, запрещения массовых собраний, военное положение предусматривает приостановку действия положений ст. 53, 67, 71 и 73 Кодекса законов о труде, регулирующих вопросы выходных дней.
Таким образом, на период военного положения официальные и дополнительные выходные по случаю праздников в Украине отменяются.
Это касается таких будущих праздников:
Также не будет сокращенных рабочих дней в канун праздников: 24 декабря (Сочельник) и 31 декабря.
Вместе с тем работодатели могут устанавливать график работы в частных компаниях по своему усмотрению и предоставлять сотрудникам выходные в определенные дни.
В мирное время выходным днем в Украине была бы среда, 25 декабря. Вторник, 31 декабря, был бы сокращенным на час рабочим днем, а в среду, 1 января 2025, украинцы бы получили еще один выходной.
Однако из-за войны на 31 день декабря приходится 22 рабочих и только 9 выходных. Это все субботы и воскресенья: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 число.
В январе 2025 будет 8 выходных дней (субботы и воскресенья): 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число.
Следует отметить, что в календаре государственных праздников в Украине больше нет Рождества 7 января. С прошлого года, после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, праздник имеет только одну дату – 25 декабря.
Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают сразу два праздника. Первый из них – День святого Николая, который в новом календаре церкви сместился с 19 января.
Этот день открывает период зимних праздников с зажжением елок в городах и рождественскими ярмарками.
Второй важный праздник 6 декабря – День Вооруженных сил Украины, когда поздравляют военнослужащих всех родов войск ВСУ и чествуют память павших защитников.
Среди других профессиональных, церковных праздников и памятных дней декабря:
7 декабря – День местного самоуправления;
12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ;
14 декабря – День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
15 декабря – День работников суда;
17 декабря – День работников Государственной исполнительной службы;
19 декабря – День адвокатуры:
22 декабря – День энергетика и День работников дипломатической службы;
24 декабря – Сочельник;
25 декабря – Рождество Христово;
26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы;
31 декабря – святой преподобной Мелании, Маланки, Щедрый вечер.
Список всех церковных праздников декабря 2024 по календарю ПЦУ можно посмотреть в отдельном материале.
При подготовке использовались: текст закона Украины 2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", Кодекс законов о труде, календарь ПЦУ, Википедия.
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